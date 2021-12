Speciale energia: Kosovo, ministra Economia esorta Parlamento ad adottare misure d'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Economia del Kosovo, Artane Rizvanolli, ha esortato i parlamentari a sostenere la mozione a favore delle misure di emergenza per il settore energetico. Rizvanolli, come riferisce l’emittente televisiva “Rtk”, nel suo intervento in Parlamento ha affermato che le problematiche relative alle forniture elettriche sono diventate evidenti in particolare a dicembre a causa dei problemi riscontrati nelle centrali elettriche A e B, oltre a "un aumento del consumo di elettricità, considerando che circa l'80 per cento dei consumatori sono famiglie il cui uso di energia aumentato in modo significativo a causa del calo della temperatura". Rizvanolli ha sostenuto che le misure di emergenza durerebbero 60 giorni e prevede la costituzione di un comitato tecnico, presieduto dal ministero dell'Economia e composto dai principali attori ed esperti del settore energetico, per adottare misure a seconda della necessità di facilitare il superamento della crisi. "Tale decisione consente al governo di adottare misure relative all'imposizione di restrizioni sulla fornitura dei consumatori o all'imposizione di obblighi speciali alle imprese energetiche", ha aggiunto la ministra (Alt)