Afghanistan: ministero Esteri russo, riunione troika allargata prevista a gennaio a Kabul

- Un nuovo incontro della troika allargata sull'Afghanistan - composta da Russia, Stati Uniti, Cina e Pakistan - è previsto alla fine di gennaio a Kabul, a livello di rappresentanti speciali. Lo ha affermato l'inviato speciale del presidente russo per l'Afghanistan e direttore del secondo dipartimento dell'Asia del ministero degli Esteri russo, Zamir Kabulov, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". Inoltre Kabulov ha osservato che inizialmente era previsto di tenere le consultazioni della troika allargata sull'Afghanistan a margine della sessione dei ministri degli Esteri dell'Organizzazione per la cooperazione islamica in Pakistan a metà dicembre, ma ciò non è stato possibile a causa della mancata corrispondenza degli orari. (Rum)