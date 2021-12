Roma: Zingaretti incontra Gualtieri, al lavoro per 2022 per migliorare vita persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha incontrato oggi il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Lo scrive il governatore in un post su Facebook: "Al lavoro per il 2022 insieme a Roberto Gualtieri: Pnrr, investimenti, collaborazione Regione-Comune, poteri e competenze, periferie. Per migliorare la vita delle persone". (Rer)