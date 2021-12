Femminicidio: Dipartimento pubblica sicurezza, 116 vittime nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce l’incidenza percentuale sul totale degli omicidi delle donne uccise: 116 vittime donne nel 2021 (erano 110 nel 2019), di cui 100 uccise in ambito familiare/affettivo (erano 93 nel 2019). Di queste ultime, 68 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner (erano 67 nel 2019). Sono i dati emersi durante il consuntivo di fine anno sulla criminalità presentato oggi dal Dipartimento di Pubblica sicurezza. Per quanto riguarda il più grave dei reati, vale a dire l’omicidio, si conferma la tendenza generale: i dati aggiornati al 26 dicembre di quest’anno fanno registrare 289 omicidi, 4 persone decedute in più dell’anno scorso, ma 25 in meno del 2019 (epoca pre- pandemia).(Rin)