Roma: controlli sulle vie dello shopping e alle fermate delle metro, 10 arresti (2)

- I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 30eenne, peruviano, senza fissa dimora, che poco prima aveva asportato cosmetici da un negozio in piazza Santa Maria Maggiore e, per guadagnarsi la fuga, aveva spintonato il vigilante. A seguito della richiesta di aiuto di una giovane, i carabinieri della Stazione Roma Piazza Bologna sono intervenuti in piazza Bologna e hanno arrestato un 48enne, algerino, senza fissa dimora, che poco prima aveva avvicinato la giovane alle spalle e le aveva strappato dalle mani lo smartphone. L’uomo l’ha poi colpita con due schiaffi dileguandosi per le vie limitrofe ma è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri. Un 45enne romano, invece, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Roma Salaria che lo hanno bloccato appena dopo aver tentato di asportare capi di abbigliamento da un negozio in piazza Fiume e aver minacciato di morte l’addetto alla sicurezza che lo aveva fermato prima che si allontanasse dal negozio. (segue) (Rer)