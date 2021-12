Roma: controlli sulle vie dello shopping e alle fermate delle metro, 10 arresti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un 50enne ucraino e un 40enne libico, senza fissa dimora, sorpresi a forzare le placche antitaccheggio da diversa merce appena prelevata dagli scaffali di un negozio in via Gioberti. I carabinieri della Stazione Roma Torrino Nord hanno arrestato una nomade di 23 anni fermata dal personale di vigilanza di uno store all’interno del centro commerciale in viale Oceano Pacifico, subito dopo aver tentato di allontanarsi senza aver pagato numerosa parte della merce contenuta nel carrello della spesa. I carabinieri hanno accertato che la giovane, a fronte di un pagamento di pochi euro, ha tentato di portare via, senza pagare, merce per oltre 770 euro. I carabinieri del Gruppo di Roma hanno recuperato tutta la refurtiva, del valore di oltre 2.500 euro, subito restituita alle vittime. (Rer)