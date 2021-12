Speciale difesa: Germania, i piani della ministra della Difesa Lambrecht per le Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliorare gli equipaggiamenti e riformare le procedure delle gare d'appalto per le forniture militari al fine di semplificarle e velocizzarle. Sono questi alcuni dei piani della ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, per le Forze armate (Bundeswehr). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitiung”, Lambrecht intende inoltre valutare “in maniera molto coerente una soluzione europea” per sostituire i cacciabombardieri Tornado dell'aeronautica tedesca (Luftwaffe), in servizio dal 1982 e da radiare entro il 2030 al più tardi. La Germania potrebbe, quindi, acquisire altri caccia multiruolo Eurofighter Typhoon, prodotti dal consorzio aerospaziale europeo Airbus. Ciò contraddice la decisione della precedente ministra della Difesa della Germania, Annegret Kramp-Karrenbauer, favorevole all'acquisizione dei cacciabombardieri F-18 del gruppo aerospaziale statunitense Boeing. La medesima posizione è stata assunta dal capo di Stato maggiore della Luftwaffe, il generale di squadra aerea Ingo Gerhartz. (Geb)