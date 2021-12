Speciale difesa: Somalia, Usa condannano Farmajo per tentativo di sospendere premier Roble, atto "sconsiderato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta alla decisione unilaterale di Farmajo, ieri Roble ha ordinato alle Forze armate di riferire direttamente al governo e all'ufficio del primo ministro, minacciando di agire immediatamente contro chiunque si opponga a questo ordine e accusando Farmajo di voler smantellare il processo elettorale "per poter restare in carica illegalmente". Nel frattempo la tensione resta alta a Mogadiscio. Il capo dell'esercito somalo, Odowa Yusuf Rage, ha infatti licenziato e fatto arrestare il comandante delle guardie presidenziali Hassan Adan Dhi'is per aver dispiegato le sue truppe allo scopo di impadronirsi dell'ufficio del primo ministro. Al suo posto è stato designato il colonnello Ahmed Gelle. Il tutto dopo che ieri il ministro della Difesa, Abdulkadir Mohamed Nur, ha chiesto alle Forze armate di sostenere una caccia all'uomo per gli organizzatori del presunto "tentato golpe". Nel frattempo, secondo quanto riferito da fonti citate dal quotidiano "Somali Guardian", forze militari fedeli al primo ministro Roble sono state dispiegate in diversi quartieri della capitale Mogadiscio dove hanno chiuso l'accesso a diverse strade che conducono alla residenza del presidente Farmajo, mentre davanti all'ingresso di Villa Somalia - la sede della presidenza - sono stati schierati mezzi militari corazzati. (Nys)