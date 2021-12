Speciale difesa: Repubblica Centrafricana-Ciad, delegazione ciadiana in visita a Bangui, focus su riapertura delle frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del Ciad guidata dal ministro della Difesa Daoud Yaya Brahim si è recata in visita nella Repubblica Centrafricana (Rca) per discutere con le autorità locali della riapertura delle frontiere tra i due Paesi, chiuse dal 2014. La delegazione, riferiscono fonti dell'emittente "Rfi", è stata ricevuta a Bangui dal presidente Faustine Archange Touadera con il quale ha discusso dei risultati dell'ultima commissione mista Ciad-Rca, che ha chiesto la riapertura del confine tra i due Paesi, chiusi da quando l'ex presidente ciadiano Idriss Deby Itno - stanco di essere accusato di ingerenza con il vicino del sud - decise di tagliare i legami con Bangui. Da allora le accuse di ingerenza non sono cessate e per ben due volte quest'anno le Forze armate centrafricane - sostenute dai mercenari russi della compagnia Wagner - hanno attaccato le postazioni dell'esercito ciadiano al confine tra i due Paesi. A otto mesi dalla morte di Idriss Deby - ucciso dai ribelli nell'aprile 2021 - le nuove autorità ciadiane hanno così deciso di aprire una nuova pagina nei complessi rapporti con Bangui. (Res)