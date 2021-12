Turchia-Armenia: ministero Esteri russo, Mosca pronta a mediare in processo normalizzazione rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- La Russia accoglie con favore le intenzioni di Armenia e Turchia di avviare un dialogo sulla normalizzazione delle relazioni ed è pronta ad agire da mediatrice tra Erevan e Ankara per offrire assistenza "in qualsiasi forma". Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo, Andrej Rudenko, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti", aggiungendo che Mosca invita le parti a non avanzare condizioni preliminari, per concentrarsi su argomenti reciprocamente accettabili e passi comuni che porterebbero alla graduale formazione di un clima di fiducia e di buon vicinato. In precedenza, il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha annunciato la nomina di rappresentanti speciali da parte di Ankara e Erevan per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche. (Rum)