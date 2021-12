Natale: a Vigilia polizia locale Roma dona accoglienza a famiglia in difficoltà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dinanzi a questo vero e proprio stato di emergenza, la pattuglia dei caschi bianchi ha voluto fornire solidarietà e un ausilio concreto a questa famiglia, infreddolita e impaurita: tramite una colletta, hanno avviato immediatamente una raccolta, presso alcuni commercianti di zona, di generi di prima necessità, permettendo così alla giovane coppia di affrontare alcuni giorni di relativa serenità. Con l'intervento della Sala Operativa Sociale di Roma Capitale, subito allertata, è stato possibile fornire loro la necessaria assistenza alloggiativa, sia nel giorno di festa che in quelli a venire. Grande lo spirito di umanità e di vicinanza dimostrato dagli agenti che, impegnati a garantire la sicurezza in una giornata di festa, hanno cercato di fornire un minimo di conforto, oltreché un aiuto concreto, ad una famiglia in difficoltà". (Rer)