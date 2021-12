Romania: ministro Salute auspica decisione politica per adozione green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute romeno, Alexandru Rafila, auspica presto una decisione politica per l'adozione del green pass contro il Covid, strumento "attraverso il quale possiamo evitare una serrata, la chiusura delle scuole e un gran numero di decessi. Lo ha detto lo stesso ministro della Salute romeno in una conferenza stampa. Rafila ha spiegato che il certificato elettronico dovrebbe essere introdotto prima che aumenti il numero di casi con la variante Omicron. "Purtroppo un provvedimento che rallenti la trasmissione del virus, vale a dire l'utilizzo del green pass, nonostante noi lo abbiamo redatto, non è stato ancora adottato. È un provvedimento che avremmo voluto prendere, anche se solo temporaneamente in Romania, in modo da poter gestire meglio questa quinta ondata. Resta da vedere se ci sarà una decisione politica nel prossimo periodo, che potrebbe portare all'adozione di un simile documento". (segue) (Rob)