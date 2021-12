Romania: ministro Salute auspica decisione politica per adozione green pass (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo modo, secondo il ministro, "potremmo evitare una serrata, la chiusura delle scuole e un gran numero di decessi causati dall'infezione da Sars-Cov-2", ha detto Rafila. Il ministro della Salute vuole inoltre che le autorità abbiano a disposizione tutti gli strumenti per gestire la quinta ondata della pandemia, la cui insorgenza può essere considerata quando il tasso di contagio supera l'1 per mille. "Innanzitutto vogliamo evitare una serrata che pregiudicherebbe seriamente la vita economica del Paese, vogliamo evitare di chiudere le scuole – abbiamo sempre fatto una campagna per mantenere le scuole aperte, ovviamente, sicure per studenti e insegnanti – e, di certo, quello che ci preoccupa di più è il numero dei decessi, la riduzione del numero dei decessi è fondamentale e dobbiamo avere tutti gli strumenti a nostra disposizione perché questo possa essere fatto anche nel nostro Paese", ha affermato il ministro della Salute. (Rob)