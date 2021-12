© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Germania ha attuato una politica diversa rispetto alla nostra: in Italia già ci sono le restrizioni per vaccinati e a me sembrano sufficienti”. Così il sottosegretario al ministero della Salute, Pierpaolo Sileri, intervenendo a “L’aria che tira” su La7, ha risposto ad una domanda sulla possibilità di introdurre un lockdown per i non vaccinati come avvenuto in Germania. (Rin)