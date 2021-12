Russia: Centro per i diritti umani Memorial annuncia prosieguo attività dopo scioglimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa e senza scopo di lucro russa Centro per i diritti umani Memorial proseguirà nelle sue attività "in una forma o nell'altra", anche se al momento non vi è una soluzione a portata di mano. Lo ha dichiarato l'avvocato di Memorial, Mikhail Birjukov, poco dopo la sentenza del tribunale di Mosca che impone lo scioglimento all'organizzazione umanitaria, dopo che ieri la Corte suprema russa aveva aveva assunto la medesima decisione nei confronti di Memorial International, impegnata nella ricerca storica sulle repressioni in Unione Sovietica, nella riabilitazione delle vittime e nell'assistenza alle loro famiglie. "Le attività di Memorial sono importanti", ha aggiunto Birjukov, annunciando che l'associazione farà ricorso in appello contro lo scioglimento. Entrambe le strutture di Memorial erano già state dichiarate "agenti stranieri" da parte delle autorità russe e sono state sciolte anche per via della "mancanza di indicazioni" al pubblico sul loro status, oltre che per aver "giustificato organizzazioni terroristiche ed estremiste". (Rum)