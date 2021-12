Produttività: Istat, 37% del valore aggiunto nazionale si concentra nel nord-est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 37% del valore aggiunto nazionale è prodotto da unità locali di imprese del Nord-ovest e il 25,5% da quelle del Nord-est; seguono il Centro con il 20,8% e il Mezzogiorno con il 16,8%. E' quanto emerge da un report diffuso oggi dall'Istat relativo all'anno 2019. Le unità locali di gruppi multinazionali italiani ed esteri (2,1% del totale nazionale) hanno contribuito nel 2019 per il 36,1% al valore aggiunto e per il 41,9% al fatturato dell’intera economia. Il contributo maggiore è giunto da unità locali di Lazio (55,8% del fatturato regionale), Lombardia (48,9%) e Piemonte (45,9%). Ai primi posti per produttività del lavoro si confermano le unità locali di Milano e Bolzano/Bozen. Rispetto al 2018 nelle prime 20 posizioni entrano le unità locali di Lodi e Frosinone ed escono quelle di Padova. (segue) (Ren)