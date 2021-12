Produttività: Istat, 37% del valore aggiunto nazionale si concentra nel nord-est (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune specificità il report dell'Istat le ha individuate osservando il dettaglio regionale. In particolare la provincia autonoma di Bolzano/Bozen si è distinta nel 2019 per un livello di produttività molto diffuso sul territorio: quasi tutti i suoi comuni (il 99,1%) hanno registrato una produttività uguale o superiore al valore mediano nazionale (Figura 2). Seguono, con valori superiori al 70%, Veneto (84% dei comuni ad alta produttività), Emilia Romagna (79,6%), Lombardia (77,4%), Friuli-Venezia Giulia (72,6%) e la provincia autonoma di Trento (71,8%). Tra le regioni del Centro-nord, Lazio (25,7%) e Liguria (34,2%) hanno registrato la minore incidenza di comuni ad alta produttività e in entrambe le regioni la maggior parte del valore aggiunto regionale si è concentrato nel comune capoluogo. In particolare, il 70% del valore aggiunto del Lazio è stato prodotto nel comune di Roma e il 54,9% del valore aggiunto della Liguria nel comune di Genova rispetto al 26,1% registrato dal complesso dei comuni capoluogo di regione italiani o al 29,4% registrato da Milano. Le regioni del Mezzogiorno presentano una incidenza nettamente inferiore di comuni ad alta produttività (produttività del lavoro superiore alla mediana nazionale). L’Abruzzo, con il 30,5%, presenta il valore più elevato, seguono Campania (21,6%), Basilicata (18,3%) e Sardegna (16,4%). Puglia (13,6%), Molise (13,2%), Calabria (11,6%) e Sicilia (11,5%) registrano l’incidenza più bassa. Resta comunque significativa la situazione della Basilicata: la produttività mediana registrata dai comuni ad alta produttività in questa regione è stata pari a 46mila euro, un dato inferiore solo ai territori più produttivi del Nord, come i comuni ad alta produttività della provincia autonoma di Bolzano/Bozen (52mila euro), della Lombardia (50mila), dell’Emilia-Romagna (49mila) e della Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste (48mila). (Ren)