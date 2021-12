Ungheria: ministero Finanze, nel 2022 crescita economica del 5,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 l'economia dell’Ungheria crescerà del 5,9 per cento. È quanto emerge dalle stime del ministero delle Finanze. La legge di bilancio per il 2022 prevede una crescita del 5,2 per cento, ma si prevede che le misure del governo stimoleranno i consumi, con un relativo impatto sulla crescita economica, stando al rapporto sulle previsioni relative al periodo 2021-25 pubblicato oggi. Il consumo delle famiglie nel 2022 dovrebbe aumentare del 6,7 per cento, rispetto al 3,6 per cento previsto quest'anno. (Vap)