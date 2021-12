Albania: ministero Giustizia presentata riforma per riduzione numero tribunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Giustizia albanese ha presentato una proposta per una "nuova mappa" del settore giudiziario nel Paese, che prevede una riduzione significativa nel numero di tribunali presenti in Albania. Una bozza di questa proposta è stata presentata dal ministero della Giustizia albanese e prevede la riduzione del numero di corti di prima istanza a 12 dalle attuali 29. Secondo i piani, inoltre, ci saranno solamente due tribunali amministrativi in Albania: uno a Tirana ed uno a Lushnje, in calo dagli attuali sei. Una Corte d'appello unica dovrebbe essere inoltre istituita, con sede a Tirana, andando ad accorpare le attuali sei in tutto il Paese.(Alt)