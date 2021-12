Regno Unito: Covid, farmacisti mettono in guardia su carenza di tamponi rapidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I farmacisti britannici stanno mettendo in guardia sulla carenza di tamponi rapidi antigenici Covid disponibili. Come riporta l'emittente "Bbc", la domanda di test è aumentata da quando le regole del governo hanno permesso di interrompere l'isolamento dopo 7 giorni dal primo contagio, con due test negativi. L'associazione delle farmacie indipendenti ha fatto sapere che il personale e i clienti erano sotto pressione per la mancanza di rifornimento. Nella giornata di martedì, è stato raggiunto un record di 117.093 casi nel paese ma il numero di ricoveri resta sotto controllo. (Rel)