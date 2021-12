Slovacchia: premier Heger, puntiamo ad approvare riforma delle pensioni entro sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Slovacchia sta lavorando intensamente sui cambiamenti di riforma del sistema pensionistico. Lo ha affermato il primo ministro Eduard Heger in un'intervista all’agenzia di stampa “Tasr”, precisando che vorrebbe raggiungere un accordo sulla riforma delle pensioni in seno alla coalizione di governo nei prossimi sei mesi. "E’ un argomento dove non è facile trovare un compromesso che gioverebbe a tutto il sistema”, ha detto Heger, secondo cui la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche e, in questo indice, Bratislava è un fanalino di coda in Europa. "Per questo motivo, la riforma delle pensioni deve essere adattata a un criterio di sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, ma per avere l’appoggio di tutta la coalizione occorre trovare degli incroci", ha aggiunto il primo ministro. Secondo il Consiglio sulla responsabilità di bilancio, la riforma dovrebbe essere adottata come legge costituzionale in modo che il sistema non sia così facile da modificare in futuro e che i cambiamenti che miglioreranno la sostenibilità delle finanze pubbliche non vengano compromessi, una posizione condivisa da Heger. "Certo, questo è l'obiettivo finale, ma per raggiungerlo abbiamo bisogno di 90 deputati, cioè dell'intera coalizione. Pertanto, è importante che tutti i partner della coalizione trovino un accordo", ha concluso il primo ministro. (Vap)