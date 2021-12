Francia: Covid, Rassemblement National e France Insoumise non rispetteranno limiti partecipanti a incontri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Rassemblement National di Marine Le Pen e il partito di estrema sinistra La France Insoumise guidato da Jean-Luc Melenchon non applicheranno limiti ai partecipanti degli incontri elettorali che terranno durante la campagna elettorale delle presidenziali. Il primo ministro Jean Castex ha recentemente annunciato che le nuove restrizioni prevedono un massimo di 2mila persone per i luoghi chiusi e 5 mila all'aperto, ma il Consiglio Costituzionale francese ha esentato gli incontri politici da queste misure. "Le regole costituzionali non permettono di fissare limiti alle riunioni politiche. "La questione non si pone", ha detto il portavoce del Rassemblement National Sebastien Chenu ai microfoni dell'emittente radiofonica "Europe 1", sottolineando che però "questo non impedisce di prendere un certo numero di disposizioni" come il distanziamento sociale. "Sarebbe problematico instaurare un limite", ha detto all'emittente radiofonica "Rmc" il deputato della France Insoumise, Eric Coquerel. La République en marche, partito del presidente Emmanuel Macron, ha invece fatto sapere che seguirà le indicazioni date dal governo. Prossimamente il ministero dell'Interno dovrebbe organizzare un incontro con tutti i partiti per decidere un quadro di norme da seguire per gli incontri elettorali. (Frp)