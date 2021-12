Tunisia: avvio negoziati con Fondo monetario internazionale previsti per inizio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia avvierà i negoziati con il Fondo monetario internazionale (Fmi), inerenti ai nuovi finanziamenti richiesti dal Paese nordafricano, a partire dall’inizio del 2022. Lo ha detto Siham al Boughdiri, la ministra delle Finanze della Tunisia, durante una conferenza stampa dedicata alla legge di bilancio del 2022. Da quanto emerso, i negoziati si svolgeranno sulla base di un programma di riforma che verrà elaborato sulla base degli indicatori che saranno registrati in futuro. Al momento, sono in corso di valutazione le garanzie che la Tunisia potrebbe ottenere dai creditori privati ed esteri, come nel caso dell’Algeria che avrebbe messo sul piatto 300 milioni di dollari per assistere lo Stato confinante nella sua richiesta presso l'istituto finanziario internazionale.(Tut)