Covid: circolare Viminale, controlli intensificati per Capodanno

- In materia di controlli vi è "l'esigenza di un'accurata pianificazione dei servizi in concomitanza con il capodanno". E' quanto dispone una circolare del Viminale inviata ai prefetti rispetto delle ultime disposizioni anti Covid, che prevedono il divieto di feste nei locali e all'aperto e l'obbligo di mascherina. Il ministero dell'Interno invita ad una "mirata intensificazione dei controlli", nelle "giornate festive e prefestive", in particolare nelle zone centrali delle città e in quelle contraddistinte da una maggiore concentrazione di locali ed esercizi aperti al pubblico. (Rin)