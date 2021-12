Imprese: Standard Ethics rivede da “stabile” a “positivo” l’outlook di Banca Generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard Ethics ha alzato l’outlook di Banca Generali da “stabile” a “positivo”, confermando il corporate rating attuale “EE”. La banca, si legge in una nota, fa parte dello Se Italian Index e dello Se Italian Banks Index, fa parte del Gruppo Assicurazioni Generali ed è attiva nel settore della distribuzione integrata di prodotti finanziari, bancari e assicurativi, advisory e servizi di wealth management. Negli ultimi tre anni ha sviluppato un intenso percorso di allineamento alle indicazioni delle Nazioni Unite, dell’Ocse e dell’Unione europea sui temi di sostenibilità: sono state concepite e rese operative numerose policy nei vari ambiti Esg, dai temi di work-life balance alle questioni ambientali; ed è stato aggiornato il Codice interno di comportamento. Nel 2021, prosegue la nota, gli interventi sono continuati interessando sia la parte apicale della banca (con l’aggiornamento della politica di diversità per i componenti degli organi sociali e le politiche di remunerazione), sia la strategia generale con una sustainability policy, sia la politica degli investimenti. La rendicontazione extra-finanziaria, conclude la nota, è allineata alle buone pratiche europee e misura obbiettivi di sostenibilità posti a livello globale. (Com)