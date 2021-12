Energia: Grecia, prolungato fino al 2025 orario di attività di 7 impianti di lignite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ente energetico greco Ppc prolungherà fino al 2025 l'orario di attività di sette impianti di lignite per assicurare la stabilità del sistema. E' quanto emerge da una decisione del ministero dell'Ambiente e dell'Energia della Grecia pubblicata sul portale d'informazione "Diavgeia". La decisione fa seguito ad una richiesta di Ppc per prolungare gli orari di attività dei suoi impianti di lignite a Agios Dimitrios, Meliti, Megalopolis e Atherinolakko. Come evidenzia il quotidiano "Kathimerini", tale mossa da parte del ministero dell'Energia rappresenta "un' ammissione indiretta" della mancanza di preparazione da parte della Grecia nell'abbandonare l'uso della lignite entro il 2023 come annunciato dal governo nell'ambito dei suoi piani ambientali. L'attuale crisi energetica ha reso il carbone ed il petrolio delle risorse più economiche rispetto al gas naturale. Ppc ha pertanto sostenuto che il prolungamento dell'orario di attività, in deroga alle direttiva ambientali dell'Ue, è necessaria per la stabilità del sistema elettrico della Grecia. (Gra)