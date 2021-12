Cultura: Mollicone (Fd'I), subito ristori per spettacolo dal vivo, teatri e cinema proporzionati a capienze effettive su dati Siae

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo subito ristori a sostegno del mondo culturale rispetto alla vendita dei biglietti e alla capienza effettiva per teatri, cinema e spettacoli dal vivo, su dati Siae". Lo dichiara il responsabile Cultura di Fratelli d'Italia, deputato Federico Mollicone. "Lo abbiamo proposto in un ordine del giorno alla manovra e sfidiamo il governo all'approvazione. Il ministro Franceschini convochi subito il tavolo permanente sulla crisi della cultura per studiare e discutere un piano di ristori proporzionato alla capienza effettiva di teatri, cinema e concerti. Questo in previsione del rischio di un sempre più rapido disincentivo del consumo culturale che, con il perdurare del clima di allarme Coronavirus, sta diventando sempre più reale", conclude.(Com)