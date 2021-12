Perù: Serna Roman nuovo ministro Educazione, dodicesimo cambio in cinque mesi di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Perù, Pedro Castillo, ha ufficializzato la nomina di Rosendo Serna Roman come nuovo ministro dell'Educazione, al posto di Carlos Gallardo, sfiduciato dal Parlamento oltre una settimana fa. Si tratta del terzo funzionario a ricoprire l'incarico, nei cinque mesi del governo Castillo: prima di Gallardo, l'Educazione era affidata a Juan Cadillo. Il nuovo ministro, con un passato nell'amministrazione pubblica, ha messo in cima all'agenda dei suoi impegni il rientro alle lezioni in presenza nel 2022. Il ruolo era vacante dal 21 dicembre, giorno in cui il Parlamento aveva approvato - con 70 voti favorevoli, 38 contrari e sette astensioni -, una mozione di sfiducia nei confronti di Gallardo. Questi era accusato di avere passato sottobanco ad alcuni docenti la prova necessaria per la loro nomina. In particolare, secondo quanto trapelato da un documento della procura, la figlia del ministro, Ynés Gallardo, avrebbe ottenuto il test per poi passarlo ai docenti, grazie alla complicità della deputata di Perù Libre, Lucinda Vásquez, che lo avrebbe venduto agli insegnanti coinvolti. (segue) (Brb)