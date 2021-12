Perù: Serna Roman nuovo ministro Educazione, dodicesimo cambio in cinque mesi di governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta del dodicesimo avvicendamento che il presidente Castillo effettua in meno di metà anno di governo. Le prime dimissioni arrivavano poche settimane dopo l'insediamento: Héctor Bejar, 86 anni e un passato da guerrigliero formatosi a Cuba, aveva infatti rinunciato all'incarico di ministro degli Esteri per le polemiche dichiarazioni rese sulla responsabilità della Cia nella stagione del terrorismo. A inizio ottobre il presidente aveva già perso il primo ministro, Guido Bellido, le cui dimissioni sono state risolte con l'ascesa della presidente del Parlamento, Mirtha Vasquez. Un avvicendamento frutto della difficile coesistenza tra l'ala più radicale del partito di governo Perù Libre, cui aderiva Bellido, e il presidente Castillo, alla ricerca di una più ampia base di consenso. Con Bellido, uscivano ben sette ministri, per un rimpasto che faceva pensare a un mutamento di linea del governo, in senso moderato. (segue) (Brb)