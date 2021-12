Russia: "Novaja Gazeta", funzionari statali hanno speso 21,6 milioni di euro per farsi dei regali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I funzionari e le aziende statali russe hanno speso almeno 1,8 miliardi di rubli, pari a circa 21,6 milioni di euro, in regali natalizi destinati a loro stessi. Lo scrive la rivista russa "Novaja Gazeta", diretta dal premio Nobel per la pace 2021 Dmitrij Muratov, che ha analizzato gli acquisti statali di varie agenzie governative, tra cui il Servizio penitenziario federale, la Procura generale, l'agenzia spaziale Roscosmos, nonché diverse amministrazioni cittadine. "Novaja Gazeta", inoltre, rende noto che le autorità russe hanno speso almeno 3,8 miliardi di rubli, pari a circa 45,6 milioni di euro, per decorare le aree urbane e che in totale le autorità e le aziende statali hanno speso almeno 8,1 miliardi di rubli, pari a circa 97,3 milioni di euro, per festeggiare il nuovo anno. (Rum)