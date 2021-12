India: Ladakh, inaugurata strada carrozzabile a oltre 5.790 metri di altitudine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ladakh è strategico per l’India, nel contesto delle dispute con la Cina, che si sono riaccese negli ultimi due anni. Dal maggio del 2020 la tensione è concentrata nel Ladakh orientale, nel settore occidentale della linea di controllo effettivo (Lac). Le parti si sono confrontate in 13 cicli di colloqui militari, l’ultimo il 10 ottobre, e nove riunioni del Meccanismo operativo di consultazione e coordinamento sugli affari di confine (Wmcc), l’ultima il 18 novembre, oltre che in incontri tra i ministri degli Esteri, attribuendo sempre la responsabilità l’una all’altra e al tempo stesso convenendo di proseguire il confronto. Dopo il disimpegno militare delle rive del lago Pangong, a febbraio, e delle alture di Gogra, ad agosto, le questioni aperte riguardano soprattutto altri due punti di attrito significativi: Hot Springs e le pianure di Depsang. (Inn)