Imprese: Moody’s pone il rating di Banca Carige in review for upgrade

- L’agenzia di rating Moody’s ha posto in “review for upgrade” il giudizio sul merito di credito di Banca Carige. È quanto si legge in una nota dell’istituto, in cui viene spiegato che l’azione di Moody’s si inquadra nell’aspettativa di una convergenza dei rating della banca (Caa2) con quelli di Bper (Ba3) nel caso le interlocuzioni con gli azionisti di riferimento del gruppo (Fondo interbancario di tutela dei depositi, Schema volontario di intervento del Fitd e il Gruppo Cassa Centrale Banca) dovessero sfociare in un’integrazione di Carige nel gruppo emiliano, beneficiando del miglior giudizio sul merito di credito di quest’ultima. L’agenzia, prosegue la nota, chiarisce anche che, nel caso l’acquisizione non si finalizzasse, i rating di Banca Carige resterebbero invariati. (Com)