Sicurezza: Giannini (Polizia), fondamentale collaborazione internazionale per lotta criminalità

- “Voglio sottolineare l’importanza della collaborazione internazionale delle forze di polizia dei vari Paesi. In questo periodo di pandemia sono fondamentali per affrontare tutte le sfide che abbiamo, è necessario connettersi insieme per il contrasto alla criminalità”. Lo ha detto il capo della Polizia di Stato Lamberto Giannini, durante la conferenza stampa di presentazione del consuntivo 2021 in materia di cooperazione internazionale di polizia e analisi criminale. L’Italia “si pone verso l’esterno nell’ambito di collaborazioni internazionali, in maniera coesa e rappresentando gli stessi interessi di sicurezza insieme a tutte le forze di polizia”, ha aggiunto. (Rin)