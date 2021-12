Energia: spagnola Epd mette in funzione due parchi eolici da 70 MW in Campania e Basilicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società spagnola Edp Renewables ha messo in funzione due parchi eolici con una capacità totale di 70 megawatt MW in Basilicata e Campania, portando la sua capacità totale a 385 MW. Nello specifico, i due progetti sono i parchi eolici "Monte Mattina" da 25 MW in Campania e "Sant'Alessando" da 45 MW. L'amministratore delegato di Edp Renewables, Miguel Stilwell d'Andrade, ha affermato in un comunicato che la messa in funzione di questi due progetti "riafferma l'impegno del gruppo nel mercato italiano e contribuisce a consolidare ulteriormente il portafoglio nel Paese". (Spm)