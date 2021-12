Bosnia: esponente presidenza serbo Dodik, al Paese serve una terza entità croata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia-Erzegovina non ha alcuna possibilità di successo, soprattutto perché serbi e croati come popoli costituenti sono insoddisfatti della situazione attuale. Lo ha affermato oggi il membro serbo della presidenza della Bosnia-Erzegovina, Milorad Dodik, in un'intervista all’emittente radiotelevisiva croata “Hrt”. Secondo Dodik, senza l’entità croata “non c’è la Bosnia-Erzegovina”. L’esponente serbo ha definito degli illusi coloro che stanno cercando di portare avanti una "visione immaginaria della Bosnia-Erzegovina", perché solo rispettando tutti e tre i popoli costituenti e dei loro diritti sarà possibile esprimersi a livello nazionale. “Sono 20 anni che siamo in crisi e quindi la Bosnia-Erzegovina ora è diventata un problema. Non ha alcuna possibilità di successo, soprattutto quando si vede in questo momento che ci sono due popoli che esprimono insoddisfazione per la situazione attuale, vale a dire serbi e croati, che giustamente sono arrabbiati", ha detto Dodik. "I croati dovrebbero poter scegliere un loro rappresentante autentico, sono favorevole a tale politica e questo potrebbe dare una possibilità alla Bosnia-Erzegovina. Nel modo attuale, non c'è alcuna possibilità", ha detto l’esponente serbo della presidenza tripartita. (Seb)