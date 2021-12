Spagna: per Ohla multa da 250 mila euro per relazione bilancio con dati inesatti del 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale del mercato dei valori spagnola (Cnmv) ha inflitto una sanzione di 250 mila euro all'azienda di costruzioni Ohla. Lo riferisce il quotidiano "Cinco Dias". L'impresa, infatti, non avrebbe fornito una relazione con "con dati inesatti o non veritieri per quanto concerne il computo delle "perdite denunciate e l'ammontare del portafoglio ordini delle costruzioni a breve termine" relativo ai primi sei mesi dell'esercizio finanziario del 2018.Cnmv ha, inoltre, multato per lo stesso motivo diversi dirigenti ed ex dirigenti dell'impresa con 15 mila euro. (Spm)