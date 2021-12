Imprese: Badon (Assocalzaturifici), fatturato ed export in crescita, ma ancora lontani da situazione pre pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I risultati migliori vengono dalle esportazioni, che si attestano in valore, trainate dalle griffe internazionali del lusso, a ridosso dei livelli pre-pandemia". Commenta così Siro Badon, presidente Assocalzaturifici, i risultati dei primi nove mesi del 2021. Il fatturato è cresciuto del 19,5 per cento, così come l'export che ha fatto segnare un +17,6 per cento. "Sebbene registriamo recuperi a due cifre sul 2020 nelle principali variabili congiunturali, dobbiamo ancora colmare il divario con la situazione pre-emergenziale e molte sono le imprese tuttora in difficoltà", aggiunge Badon.I lunghi mesi di crisi inoltre cominciano a presentare il conto: -82 aziende calzaturiere e -940 addetti da gennaio a settembre tra industria e artigianato, mentre gli strumenti di integrazione salariale nella filiera pelle, pur in calo del -8,7 per cento sul 2020, restano su livelli straordinariamente elevati (60,8 milioni di ore autorizzate nei primi 10 mesi, oltre 9 volte più del 2019). (Com)