Taiwan: commercio con la Cina continentale in forte aumento nei primi 11 mesi del 2021

- Il volume degli scambi commerciali tra Taiwan e la Cina continentale è aumentato del 27,3 per cento a circa 298,3 miliardi di dollari nei primi 11 mesi del 2021. È quanto riferito oggi dal portavoce dell’Ufficio di Pechino per gli Affari di Taiwan, Ma Xiaoguang. Da gennaio a novembre, le esportazioni di Taipei hanno registrato un incremento annuo del 31,2 per cento a 70,8 miliardi di dollari, rimanendo inferiore per valore alle importazioni. Queste ultime sono aumentate del 26,2 per cento annuo, toccando i 227,5 miliardi di dollari nello stesso periodo. Al contempo, Taiwan avrebbe incrementato la propria presenza commerciale nella Cina continentale finanziando la costruzione di 5.923 nuove imprese, cifra in rialzo del 34,7 per cento su base annua. (Cip)