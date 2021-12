Expo 2020: Padiglione Italia tra i più frequentati, entro fine anno 700 mila visitatori in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I visitatori che hanno varcato le soglie del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai dall'apertura dell'Esposizione universale ad oggi sono circa 680 mila, con la previsione di raggiungere quota 700 mila entro la fine dell'anno. Oltre al pubblico in presenza – si legge in una nota - 7 milioni di utenti virtuali sono stati raggiunti nei primi tre mesi di Expo con centinaia di attività ed eventi organizzati dal Padiglione, attraverso social media, sito web e community online. Secondo un'indagine condotta dallo studio Cra-Carlo Ratti associati, uno dei co-designer del Padiglione Italia, quello italiano è stato tra i 190 padiglioni nazionali, escluso quello dei padroni di casa emiratini, il più citato sui media online di tutto il mondo, dopo il padiglione Usa. Nel periodo dal settembre 2019 ad oggi, il Padiglione italiano è stato menzionato oltre 4mila volte, secondo i dati del media monitoring di Cra. "Siamo felici di vedere che le sperimentazioni portate avanti insieme incuriosiscono, attirano opinioni e stimolano il confronto”, commenta il progettista del Padiglione Italia, Carlo Ratti, insieme a Italo Rota Building Office, e con Matteo Gatto & associati e F&M Ingegneria. “Ci auguriamo – aggiunge - che da qui possa iniziare una stagione di sperimentazioni sempre più aperte alla circolarità e alla sostenibilità in occasione di simili eventi". (segue) (Com)