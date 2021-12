Expo 2020: Padiglione Italia tra i più frequentati, entro fine anno 700 mila visitatori in presenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un crescente afflusso di visitatori durante le festività natalizie ha premiato il Padiglione – prosegue la nota - in grado di garantire al pubblico un'esperienza unica e insieme sicura grazie a stringenti misure e tecnologie mirate a ridurre al massimo i rischi di contagio. Nelle ultime due settimane il Padiglione italiano ha ulteriormente rafforzato le misure di sicurezza, incrementando il distanziamento sociale, rendendo più frequenti le sanificazioni, introducendo il controllo della temperatura dei visitatori all'ingresso e aumentando il contingentamento dei flussi di pubblico. Allo staff e ai volontari attivi all'interno del Padiglione è richiesto di effettuare un tampone molecolare ogni 48 ore, in modo che le autorità sanitarie locali possano costantemente monitorarne la situazione. Sicurezza, tecnologia e sostenibilità sono da sempre state alla base del progetto stesso e della filosofia del Padiglione, dove alcune delle principali eccellenze italiane hanno messo il proprio know-how al servizio dei visitatori, per affrontare non solo l'emergenza Covid, ma anche questioni più ampie legale alla salute. (segue) (Com)