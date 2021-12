Expo 2020: Padiglione Italia tra i più frequentati, entro fine anno 700 mila visitatori in presenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo raggiunto è quello di un Padiglione che protegge le migliaia di visitatori quotidiani utilizzando metodi tradizionali come la ventilazione naturale e tecniche d'avanguardia come le nanotecnologie per la sanificazione. Il progetto italiano prevede infatti un percorso di visita ‘aperto’, che garantisce un continuo ricambio d'aria all'interno del Padiglione: questo fattore è riconosciuto a livello mondiale da tutte le istituzioni come il più efficiente nel ridurre i possibili rischi di contagio. Il sistema Octo pure pIace utilizza invece la nanotecnologia sviluppata originariamente dalla National Aeronautics and Space Administration (Nasa), che elimina attraverso un disinfettante virus, batteri, funghi, nonché odori e composti organici volatili presenti nell'aria e sulle superfici. A migliorare la qualità dell'aria all'interno del Padiglione è anche una coltivazione intensiva di alghe realizzata dall'azienda Tolo Green su oltre 300 mq, che aumenta la potenza di assorbimento della Co2 emessa dai visitatori, rafforzando il sistema di ricambio dell'aria. Fin dalle ultime fasi della sua realizzazione, il Padiglione è stato inoltre dotato di un innovativo sistema di sanificazione che offre protezione semi-permanente anti-virale, anti-batterica e anti-fungina per le superfici interne ed esterne. (Com)