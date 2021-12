Mauritania: presidente Ghazouani, visita in Algeria è stata fruttuosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Mauritania Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani ha affermato che la sua visita in Algeria è stata "produttiva e costruttiva". Lo riferisce il sito “Taqadomy”. Durante la visita nel Paese nordafricano, il presidente Ghazouani hqa avuto colloqui con l’omologo algerino, Abdelmadjid Tebboune, con il quale ha rinnovato la determinazione congiunta a raddoppiare gli sforzi per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi. "Stiamo lavorando per approfondire e migliorare le relazioni, per essere al livello di fratellanza e amicizia che unisce i nostri due popoli", ha affermato il presidente mauritano in una conferenza stampa. Ghazouani ha spiegato che questa visita ha costituito "un'occasione per consolidare rapporti di cooperazione, e questo è stato evidente nella firma di molti accordi, nei settori dell'istruzione superiore, della sanità, della formazione e del lavoro, nonché un'occasione per discutere più importanti questioni internazionali e regionali di interesse comune". (Res)