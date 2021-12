© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente della Repubblica della Mauritania, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, ha avuto ieri presso la sede della Presidenza della Repubblica in Algeria, un colloquio privato con l'omologo algerino Abdelmadjid Tebboune. Il presidente dalla Mauritania Ould Ghazouani è giunto in Algeria lo scorso 27 dicembre per una visita di Stato di tre giorni. (Res)