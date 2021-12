Francia: Consiglio strategia vaccinale, riflettiamo su quarta dose vaccino anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia si sta riflettendo sulla possibilità di introdurre la quarta dose di vaccino contro il coronavirus. Lo ha detto ai microfoni dell'emittente radiofonica "Rtl", Alain Fischer, presidente del Consiglio di orientamento della strategia vaccinale. "Bisogna ottenere i dati riguardanti il livello e la durata dei protezione conferita dal richiamo contro la variante", ha detto Fischer. Lo specialista ha poi spiegato che il quarto richiamo potrà essere deciso in funzione di questi dati, se la protezione contro le forme gravi diminuisce o è stabile a un livello molto buono e in base all'età. Ma il professore non ha fornito tempistiche. (Frp)