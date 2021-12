Capodanno: Fipe-Confcommercio, ristorazione in difficoltà, disdette al 25-30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alle chiusure imposte per legge lo scorso anno, il prossimo Capodanno vedrà nuovamente la ristorazione accogliere la clientela nei propri locali, e questo è certamente un fattore di fondamentale importanza. Tuttavia le aspettative per una serata attesa a lungo e nel segno della ripresa - si legge in una nota Fipe Confcommercio - rischiano di rimanere disattese per i 70 mila ristoranti che apriranno le porte a chi vorrà celebrare l’arrivo del 2022 con una cena fuori casa. L’impennata di contagi degli ultimi giorni e i tempi imposti dalla quarantena stanno avendo l’effetto di moltiplicare le disdette. Il 25-30 per cento circa di media, secondo la Federazione dei pubblici esercizi cui nelle ultime ore arriva il grido d’allarme di centinaia di imprenditori. “Che ci fosse una flessione rispetto al 2019 era previsto - ha sottolineato la Fipe -, anche perché sapevamo di dover fare a meno di una larga fetta di turisti stranieri, ma qui siamo di fronte a un quadro inaspettato fino a pochi giorni fa. Ci sono locali che in tre giorni hanno visto disdire la maggior parte delle prenotazioni, senza riuscire a rimpiazzarle. Questo significa che il mese di dicembre, il più importante dell’anno che da solo vale il dieci per cento del fatturato dei ristoranti, è in buona parte compromesso e si aggiunge a un periodo prolungato di crisi che stava finalmente vedendo una via di uscita. Ecco perché non esitiamo a chiedere al governo di dispensare misure urgenti come ad esempio le proroghe delle moratorie bancarie e della cassa Integrazione. Interventi che dovranno sostenere quei comparti che stanno soffrendo di più. Come la ristorazione nei luoghi turistici, quella legata agli eventi o alle feste private o le discoteche e i locali da ballo, letteralmente mortificati dall’ultimo provvedimento che li ha chiusi senza alcun preavviso fino al 31 gennaio”. (segue) (Com)