Sardegna: Coldiretti e Assonapa propongono misura su pascolamento per settore ovicaprino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una misura sul pascolamento per il settore ovicaprino e gli allevamenti sostenibili. È la richiesta di Coldiretti e l'Associazione Nazionale della Pastorizia (Assonapa) proposta nel tavolo di partenariato nazionale che si è riunito anche ieri pomeriggio per inserirla nel Piano strategico nazionale che dovrà essere presentato entro il primo gennaio alla Commissione Europea per la nuova Politica agricola comune (Pac), quinquennio 2023/2027. "Ci stiamo lavorando assiduamente sia come Coldiretti che come Assonapa – afferma il presidente di Assonapa e Coldiretti Sardegna Battista Cualbu – perché riteniamo la misura sul pascolamento fondamentale a sostegno di un settore sostenibile strategico da punto di vista economico ma anche ambientale". Il comparto ovicaprino conta in Italia un patrimonio di 7.407.683 capi di cui 6.346.310 ovini e 1.061.373 caprini con 138.211 aziende. (segue) (Rsc)