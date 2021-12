Sardegna: Coldiretti e Assonapa propongono misura su pascolamento per settore ovicaprino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna è leader assoluta con circa 20 mila aziende (19.821), 3.039.160 pecore e 298.424 capre. Vanta anche 3 Dop, Pecorino romano, Pecorino sardo e Fiore sardo (il Romano, prodotto per oltre il 90 per cento in Sardegna è il più importante pecorino della Ue in termini di produzione e valore generato, mentre il Fiore sardo è uno dei formaggi più antichi d'Europa) e l'Igp dell'agnello di Sardegna oltre al riconoscimento Unesco per il Pastoralismo nato su iniziativa della Provincia di Nuoro. È seguita dalla Sicilia che conta di 11.231 aziende, 737.819 pecore e 102.767 capre e Lazio con 10.233 aziende, 580.322 pecore e 44.087 capre. La Sardegna è anche la prima regione del Mediterraneo in cui si pratica l'allevamento degli animali al pascolo (il 70 per cento della superficie isolana). Le pecore si nutrono per l'80 per cento dalle essenze foraggere spontanee o coltivate e questo rende inscindibile il legame dell'elevata qualità dei prodotti caseari e delle carni dalle forme paesaggistiche in cui sono ottenuti. Grazie al pascolamento è stato, inoltre, forgiato il paesaggio isolano. "È una misura a sostengo della biodiversità e all'allevamento al pascolo che risponde agli indirizzi approvati dall'Ue nella Riforma della Politica agricola comune – evidenzia Battista Cualbu – che andrebbe a premiare gli allevamenti che contribuiscono a conservare e valorizzare il territorio ed in particolare quelli marginali e dell'interno". (Rsc)