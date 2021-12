Economia: Corte Conti su Fondo Rappresentanze estere per rapporti politico commerciali, Covid ha comportato previsione somma integrativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo assegnato alle Rappresentanze estere per la promozione e il rafforzamento dei rapporti politico commerciali a livello internazionale e per gli interventi di tutela/assistenza dei connazionali ha subito nel corso degli anni sensibili diminuzioni, attestandosi a circa 11 milioni di euro/anno. L'emergenza da Covid-19 ha comportato, tuttavia, la previsione di una somma integrativa per gli interventi di assistenza, pari a 6 milioni di euro - per l'anno 2020 - erogata per il 48,6 per cento all'America Latina, per il 22 per cento all'Africa e per il 15,2 per cento all'area Ue e Balcani. E' quanto emerge dalla delibera n. 19/2021 della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, riguardante gli "Interventi per la tutela delle collettività italiane all'estero attraverso la rete diplomatica e consolare" nella quale la magistratura contabile ha analizzato gestione e destinazione delle risorse per gli anni 2017-2020. Durante la pandemia, rileva fra l'altro la Corte, è stato anche riconosciuto un bonus per il rimpatrio definitivo di circa 800 euro e le operazioni di rientro assistito dell'Unità di Crisi hanno rafforzato le azioni fornite dalle singole Sedi, anche attraverso tavoli di coordinamento con la Protezione Civile e con il ministero della Salute. (segue) (Com)