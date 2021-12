Economia: Corte Conti su Fondo Rappresentanze estere per rapporti politico commerciali, Covid ha comportato previsione somma integrativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunicazione è stata garantita con i portali istituzionali e con task force costituite presso le Ambasciate per la gestione delle emergenze locali. I Comitati degli italiani residenti all'estero (Comites), dal canto loro, hanno promosso 86 progetti integrativi di sostegno psicologico, di inserimento e di assistenza, ricevendo un finanziamento pari a oltre 1.100.000 euro. Quanto alle somme stanziate per l'internazionalizzazione del sistema economico e per la valorizzazione del made in Italy, risultano organizzati oltre 8.000 eventi promozionali in 250 città di 110 Paesi e vengono costantemente mantenuti contatti con gli interlocutori locali per potenziare gli investimenti diretti esteri e la destinazione turistica di eccellenza. Sul punto la Corte suggerisce la creazione di un sistema informativo che permetta di collegare la domanda di lavoro con l'offerta delle aziende che decidano di fare investimenti nei Paesi esteri, quale strumento di informazione sulle offerte formative promesse dai diversi Enti (Aziende, Regioni, ministeri) sull'esempio, già esistente per l'Europa, dell'Eures, la rete di cooperazione europea dei servizi per l'impiego, concepita per facilitare la libera circolazione dei lavoratori. (Com)