Serbia: ambasciatore Usa, non vediamo Belgrado come una minaccia

- Gli Stati Uniti non vedono la Serbia come una minaccia, ma ritengono che sia importante il modo in cui il Paese tratta i suoi vicini. Lo ha detto l'ambasciatore statunitense a Belgrado, Anthony Godfrey, durante un intervento televisivo. “Se fossi della regione, mi chiederei perché la Serbia spende così tanto in equipaggiamento militare, invece di investire quei soldi in infrastrutture”, ha detto Godfrey. L’ambasciatore ha affermato che la Serbia ha optato per la neutralità militare ma anche che ha optato per una partnership con la Russia, aggiungendo tuttavia che Belgrado è anche un partner solido di Washington e che acquista anche materiale militare dalla Francia e dagli Stati Uniti. Secondo Godfrey, la Serbia comprende l'importanza di diversificare le fonti energetiche. “Se ti affidi solo alla Russia, sarà più difficile ottenere un prezzo migliore. Per il futuro energetico a lungo termine, la diversificazione è la cosa migliore per la Serbia, perché avrà un prezzo migliore”, ha detto il diplomatico, aggiungendo che si aspetta che presto la Serbia venga rifornita di gas anche attraverso la Grecia. Parlando della gara per l'introduzione della rete mobile 5G, Godfrey ha valutato che è importante che il governo serbo prenda una decisione sovrana nella scelta della società a cui sarà affidato quest’attività. “Molte aziende statunitensi credono che le aziende cinesi siano inaffidabili e questo potrebbe influenzare gli investimenti stranieri in Serbia”, ha detto Godfrey. (Seb)